ABC: Берлускони возвращается к политической жизни

Мадрид, , 15:19 — REGNUM О политической смерти Сильвио Берлускони говорили неоднократно, но он всегда воскресал. Теперь в свои 82 года лидер партии «Вперед, Италия» (Forza Italia, FI) объявил об очередном возвращении на политическую арену, представив свою кандидатуру на европейские выборы, чтобы «спасти страну», пишет испанское издание ABC.

Заявление Берлускони, сделанное в четверг на прошлой неделе, 17 января, в ходе избирательной кампании на Сардинии, не отличается от того, с которого он начинал свою политическую карьеру четверть века назад: «Я баллотируюсь, чтобы сменить это правительство, как в 1994 году, когда решил остановить коммунистов».

Критика итальянского магната в первую очередь обрушилась на «Движение пяти звезд» (M5E) — партию, которую он считает «наследницей худшей левизны прошлого века, врагом развития и предприятий». Популистов из M5E «кавальере» презирает не только за их левые взгляды, но также и за «невежество»: «Нужно избавиться от этого правительства, часть которого представлена «Движением пяти звезд» под руководством людей без какого-либо опыта и компетентности».

Кроме того, Берлускони заверил, что «Лига Севера», которая составляет коалиционное правительство с M5E, «скопировала 95%» программы с партии «Вперед, Италия». Принимая во внимание, что коалиция «Лига-M5E» не может быть прочной, по мнению магната, «потому что с каждым днем они все разобщеннее», он мечтает о восстановлении власти правых центристов. Путь к этому Берлускони видит в формировании правительственной коалиции из представителей «Вперед, Италия», «Лиги Севера» и небольших правых партий.

У бывшего премьер-министра нет сомнений в том, что будущее Италии и Европы связано с правым центризмом, который он рассматривает как «победоносный альянс». «На всеобщих [итальянских] выборах 4 марта мы победили, но, к сожалению, не получили парламентского большинства. Однако правый центризм — это будущее Италии, Европы и мира, потому что мы представляем либеральные идеи», — подчеркнул Берлускони.

Лидер партии «Вперед, Италия» рассчитывает играть активную роль на континенте, который «должен измениться». Иронизируя над своими годами, он так объясняет желание выставить свою кандидатуру на европейские выборы: «В моем прекрасном возрасте я решил из чувства ответственности податься в Европу, где не хватает глубоких размышлений о мире. С моими знаниями, опытом и умением убеждать думаю, что я смогу сыграть важную роль и повлиять на европейских граждан, чтобы они поняли: мы рискуем отдалиться от западных ценностей».

По мнению Сильвио Берлускони, европейцам сейчас угрожает доминирование «китайской империи», убеждения и ценности которой «противоположны» тем, которыми руководствуется Европейский союз.