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Глава МИД Монголии совершит исторический визит в Казахстан

Политика

Стороны обсудят развитие транспортного потенциала двух стран

Астана, 21 января 2019, 15:08 — REGNUM  Министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар посетит с официальным визитом Казахстан впервые за всю историю двусторонних отношений, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Об этом 21 января сообщает агентство «Казинформ».

Визит состоится 24−25 января. Смадияров отметил, что в ходе встречи планируется провести переговоры на высшем уровне. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также развитие транспортного потенциала двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре правительство Казахстана выделило Монголии $500 тыс. в рамках безвозмездной гуманитарной помощи. Средства были выделены из чрезвычайного резерва республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан направит Монголии $500 тыс. в качестве гуманитарной помощи

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Политическая жизнь Казахстана
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