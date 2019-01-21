Глава МИД Монголии совершит исторический визит в Казахстан

Астана, , 15:08 — REGNUM Министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар посетит с официальным визитом Казахстан впервые за всю историю двусторонних отношений, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Об этом 21 января сообщает агентство «Казинформ».

Визит состоится 24−25 января. Смадияров отметил, что в ходе встречи планируется провести переговоры на высшем уровне. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также развитие транспортного потенциала двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре правительство Казахстана выделило Монголии $500 тыс. в рамках безвозмездной гуманитарной помощи. Средства были выделены из чрезвычайного резерва республики.

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