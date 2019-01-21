Совет Европы и Ватикан беспокоит Восточная Европа

Станислав Стремидловский, , 15:33 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 14—20 января 2019 года стали: враги папы Римского Франциска хотят нового конклава; Турция и США в Сирии прикрываются джихадистами; активисты призывают европейских политиков не ехать в Варшаву на организованную американцами конференцию; патриарх Иоанн Х благодарит Россию; Трамп может сделать больше для христиан Израиля; Фанар подбирает православных украинцев за рубежом под себя; Европарламент заявил о возможности возникновения войн на религиозной основе и другое.

17 января папа Римский Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, передает Vatican News (Ватикан). После этой встречи Ягланд дал интервью корреспонденту Vatican News, в котором в общих чертах подытожил диалог с понтификом: в беседе затрагивались вопросы сотрудничества в деле защиты несовершеннолетних, ценностей в Европе и сохранения мира на континенте. «Мы говорили об общих вызовах, стоящих перед человечеством, — отметил генеральный секретарь Совета Европы. — Несомненно, один из них касается защиты людей от произвольного применения силы со стороны любой власти, но также на человеческом уровне: речь идет о сексуальном насилии над детьми в современном мире. Это вовсе не новое явление, и в конечном итоге оно стало достоянием широкой гласности. К сожалению, данный феномен встречается повсюду, где взрослые находятся вместе с детьми, и Церковь знает об этой проблеме не понаслышке. Мы размышляли о том, каким образом можно будет вместе бороться с этим явлением, ведь мы можем объединить свои силы. Мне известна инициатива папы, которому я очень признателен: пригласить всех католических епископов на встречу, которая состоится в следующем месяце, чтобы ясно и конкретно обсудить этот вопрос… Я также сказал Франциску, что его голос сегодня чрезвычайно важен, когда он заявляет о необходимости защиты институтов, о многосторонности, о международных организациях, о борьбе по искоренению нищеты. На встрече понтифик говорил также о миграции — о чём явно не хочет слышать ни один из политических лидеров — и это придает значение его роли». Одной из первоначальных целей Совета Европы является обеспечение мира на Старом континенте. В годовщину принятия многих деклараций в Восточной Европе сложилась непростая ситуация. Ягланд отметил, что Совет Европы «работает в этом направлении, стараясь гармонизировать во всех странах законы, защищающие права человека и основные демократические права».

Церковь перед лицом национализма и популизма. «Мигранты своим присутствием побуждают нас переосмыслить границы, построенные нами с большим трудом за долгие годы, на протяжении нескольких поколений войн и кризисов», — так секретарь ватиканского Департамента служения целостному развитию человека монсеньор Брюно-Мари Дюффе объяснил рост ксенофобии, популизма и национализма в наши дни. Эти вопросы обсуждались в колледже Святой Екатерины в Павии на конференции «Глобальная миграция и новые национализмы. Церковь перед лицом ксенофобии, популизма, расизма». Миграция, подчеркнул представитель Святого престола, есть явление не новое, напротив, она представляет собой «основоположный человеческий опыт, напоминая живущим, что их жизнь — это поиск источника». Оседлые народы забыли о своем кочевом прошлом, и именно это забвение «заставляет смотреть на кочевников как на тех, кто находится за пределами их мира». Дюффе привел статистику, относящуюся к началу двухтысячных годов: в странах Западной Европы к тому времени 25% семей имели в своем лоне по меньшей мере одного человека, происходящего из миграции (деда, отца, мать, зятя или невестку). Таким образом, миграция является характеристикой современного общества. Тем не менее выступления и теории, вдохновленные ксенофобией, популизмом и расизмом, по-прежнему «пытаются оправдать исключение другого и закрыть двери любой встрече с ним», отметил иерарх и добавил, что не следует смешивать названные понятия. Так, ксенофобия — это страх перед чужим. Чужестранец воспринимается как угроза, и перед ним люди встают в позицию защиты, чтобы уберечь то, что им принадлежит. Популизм — это политический дискурс, использующий коллективный страх, чтобы утвердить некую власть, которая решит все социальные проблемы. Расизм — это создание искусственной иерархии во взаимоотношениях между индивидуумами и человеческими сообществами. Несмотря на различия, все эти «теоретические и ментальные конструкции» связаны со страхом и властью.

Немецкий кардинал Вальтер Каспер, почетный президент Папского совета по содействию христианскому единству, заявил журналистам, что «враги папы Франциска хотят нового конклава». Об этом сообщает Vatican insider (Турин, Италия). По словам кардинала, нынешний кризис со злоупотреблениями клириков используется противниками понтификами как повод для отставки Франциска и проведения выборов нового папы, «который лучше подходит для их задач». Каспер заметил, что «есть люди, которые попросту не любят этот понтификат, они хотят, чтобы он закончился как можно скорее, а затем — новый конклав». Они хотят, чтобы всё было «в их пользу». Кардинал отметил, что в Католической церкви существуют определенные группировки, которые используют скандалы против Франциска, чтобы превратить дискуссию по вопросу о насилии «в дискуссию о папе». А это «отвлекает внимание от реальной проблемы», сказал Каспер, добавив, что обсуждение понтификата нынешнего папы затмевает обсуждение более важных вопросов. Таких, как разработка более эффективных «средств профилактики», когда речь идет о защите детей от жестокого обращения.

Под прикрытием борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) две страны, Турция и США, пытаются притормозить сирийское правительство. Такое заявление сделал в интервью AsiaNews (Рим, Италия) апостольский викарий для католиков латинского обряда в Алеппо епископ Жорж Абу Хазен. Террористический акт в Манбидже и тысячи беженцев, спасающихся бегством с востока, показывают, что, вопреки словам американского президента Дональда Трампа, джихадисты еще не побеждены в Сирии, а «те, кто претендует бороться с ними [Соединенные Штаты и Турция], фактически мешают сирийскому правительству, единственному, кто имеет на это право, искоренить угрозу», отметил монсеньор. По его словам, «в Идлибе и Месопотамии, где дислоцируются американцы и курды, террористические группировки наращивают свои атаки». Поддерживаемая США арабо-курдская коалиция готова начать наступление к востоку от Евфрата. Под контролем «халифата» остается только село Суза, которое сейчас ждет окончательного решения со стороны курдов. Между тем американские авианалеты после теракта в Манбидже усиливаются. Турция потребовала от курдов уйти из региона к востоку от Евфрата, чтобы позволить турецким военным захватить этот район. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вся северная Сирия должна вернуться под контроль центрального правительства. «Эрдоган хочет создать буферную зону (около 32 км) для контроля территории и нападений на курдов, — подчеркнул Абу Хазен. — Президент Турции хочет ударить по курдам и заполучить в свои руки стратегически важную территорию, богатую нефтью и природными ресурсами. Такая «буферная зона» затронет также Алеппо». Однако, говорит епископ, «только сирийское правительство имеет право контролировать территорию и бороться с джихадистами».

Портал также информирует об инициативе, которая призывает европейских лидеров не принимать участие в конференции по Ближнему Востоку и противодействию Ирану, которую Вашингтон проводит в феврале этого года в Варшаве. Среди активистов, которые выступили с этим призывом — глава Национального ирано-американского совета Джамаль Адби, профессор Тегеранского университета Фоад Изади, президент организации «Ветераны за мир» Джерри Кондон, профессор Гарвардского университета Элейн Скарри, исполнительный директор организации «Мир сегодня» Скотти Брюер, отец Героге Махлуф от палестинских христиан, Сетт Моррисон и Ребекка Вилькомерсон из «Еврейского голоса за мир», со-директор фонда «Просто о внешней политике» мусульманин Хасан аль-Тайеб, члены парламента Шотландии, Дзюнко Абэ от «Безъядерной провинции Эхимэ» (Япония) и вице-президент Международного бюро мира филиппинка Корасон Вальдес-Фаброс. Они предлагают провести «мирную встречу» по Ближнему Востоку, открытую для всех. Вопреки политике войны, которой добивается Белый дом, активисты надеются, что власти стран мира окажут дипломатическое давление на Вашингтон, чтобы возобновить ядерную сделку с Тегераном и ослабить санкции. Источники AsiaNews в Иране подтверждают, что ситуация «серьезная», многих невозможно вылечить «из-за отсутствия денег и лекарств». Эта тема также была в центре недавней встречи халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, архитектора ядерного соглашения, дезавуированного Трампом.

Предстоятель Антиохийской православной церкви патриарх Иоанн Х принял в Дамаске делегацию российских парламентариев, пишет Agenzia Fides (Ватикан). В ходе встречи, по данным российских источников, которых цитирует агентство «Интерфакс», патриарх выразил благодарность за ту роль, которую Россия играет в сирийском конфликте. «То, что Россия, народ России и Русская церковь делают в Сирии, — сказал Иоанн Х, — направлено прежде всего на то, чтобы помочь народу Сирии и принести мир на сирийскую землю». Патриарх также выразил глубокое сожаление в связи с возникшими противоречиями между православными Церквами — Московским и Константинопольским патриархатами из-за предоставления автокефалии национальной православной Церкви на Украине (которую Московский патриархат считает своей «канонической территорией»). «Мы решительно выступаем против того, что происходит во всём православном мире, целью которого является разделение и ослабление православных Церквей», — подчеркнул антиохийский патриарх в беседе с российскими парламентариями. В состав российской делегации вошли координатор группы дружбы парламентов России и Сирии Дмитрий Саблин, председатель парламентского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов и депутат Севастопольской городской думы Дмитрий Белик.

Администрация Трампа может сделать больше для поддержки христиан в Израиле, считает Crux (Денвер, США). Издание напоминает о недавнем визите делегации епископов из США, Европы и Южной Африки в Израиль и Палестину в знак солидарности с христианами региона. Бедственное положение христиан из числа коренного населения беспокоит давно. В 1900 году христиане составляли около 10% населения региона, сейчас — лишь около 2%. В этом году епископы сосредоточили свое внимание на христианах государства Израиль, большинство из которых являются израильскими гражданами. Около 80% этих христиан являются арабами и страдают от того, что оказываются «двойным меньшинством» — как арабы в государстве с еврейским большинством и как христиане среди арабов с мусульманским большинством. Так, поскольку две крупнейшие религии — иудаизм и ислам — выходные дни отмечают в пятницу и субботу, это делает сложным посещение мессы в воскресенье, первый рабочий день недели в Израиле. «Христиане Израиля хотят жить как полноправные граждане, — отметили епископы в итоговом заявлении. — Пока же они сталкиваются с серьезными трудностями во всех сферах жизни». Учитывая, что США являются крупнейшим союзником Израиля — как в финансовом плане, так и в опросах общественного мнения — Америка может сыграть большую роль в оказании помощи израильским христианам. Во-первых, выступив против принятого прошлым летом закона об Израиле как «государстве евреев». Во-вторых, Вашингтон мог бы оказать дипломатическое давление на Израиль с тем, чтобы тот завершил десятилетние переговоры с Ватиканом по имущественным и налоговым вопросам. В-третьих, администрация Трампа может отменить свое решение о прекращении финансирования агентства ООН, которое предоставляло большую помощь палестинцам.

Новая украиноязычная православная община появилась в Вене, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Томос, который предоставил Фанар новосозданной Православной церкви Украины, повлиял на Австрию. В томосе говорится, что ответственность ПЦУ ограничена территорией украинского государства, а украинские общины по всему миру находятся в ведении Констатинопольского патриархата. Теперь это соответственно реализовано в Вене. Здесь существовала украиноязычная православная община, которая не чувствовала себя адекватно представленной в храмах Русской православной церкви в Австрии. Кроме того, имеет место быть вторая община, которая приписывалась Киевскому патриархату. (Украинской православной церкви Киевского патриархата больше не существует, она слилась с новой «Православной церковью Украины» 15 декабря 2018 года.) Две венские общины теперь объединены в общую украиноязычную общину в подчинении австрийской православной митрополии Константинопольского патриархата. Поскольку украинские православные празднуют Рождество по юлианскому календарю (а не как греческие православные греки по григорианскому календарю), константинопольский митрополит Арсений праздновал Рождественское богослужение во второй раз 6 января со своей новой общиной.

Главы Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины высказались за углубленное сотрудничество, сообщает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Об этом лидер униатов архиепископ Святослав Шевчук заявил во время презентации книги «Диалог лечит раны». По его словам, «мы не говорим об объединении Церквей в единую структуру, как это произошло на объединительном соборе украинского православия, мы говорим о единении во имя общего блага, наследия, единого, европейского, независимого, соборного государства». Глава УГКЦ отметил, что для этого нужно вместе разработать дорожную карту и наметить конкретные шаги: «Я думаю, что именно на Украине вырисовывается интересная перспектива для вселенского экуменического диалога в контексте новых возможностей. Ведь сегодня между Католической и Православной церквями идет интенсивный диалог в форме смешанной православно-католической богословской комиссии. Наша Церковь уже является ее членом». И выразил надежду, что Православная церковь Украины также присоединиться к этому диалогу, который с православной стороны инициировал константинопольский патриарх. В свою очередь глава ПЦУ митрополит Епифаний, который был участником презентации, высказался за углубление сотрудничества с УГКЦ. Он пригласил Шевчука на свою интронизацию, которая состоится 3 февраля.

Создание Православной церкви Украины может в чем-то продвинуть православно-католический диалог вперед, в чем-то затормозить его, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). На глобальном уровне Русская православная церковь вышла из любого экуменического диалога с представителями Константинопольского патриархата. Поэтому реальность в виде новой Православной церкви Украины ставит Святой престол в неудобное положение, когда ему нужно понять, как продолжать диалог, не отталкивая ни одну из сторон. Отец Рон Роберсон, заместитель директора секретариата по экуменическим и межрелигиозным вопросам Конференции католических епископов США, полагает, что глобальный диалог, вероятно, застопорился «на этом перекрестке». Но он ожидает продолжения диалога между католиками и православными в Северной Америке, поскольку в этих дискуссиях нет представителей Московского патриархата. Святой престол может попытаться вести диалог отдельно с РПЦ и Фанаром, пояснил Роберсон. При этом, по его словам, Ватикан оказался в патовой ситуации в вопросе, что делать в отношении ПЦУ: ничего не делать — значит оказаться на стороне русского патриарха, признать новую Православную церковь Украины в международных экуменических диалогах — значит оказаться на стороне константинопольского патриарха.

Европарламент заявил о возможности возникновения войн на религиозной основе, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Нарушение существующих норм и правил относительно обеспечения прав на свободу вероисповедания может привести к войнам и вооруженным конфликтам. Об этом говорится в одобренном Европарламентом докладе о свободе вероисповедания и свободе совести. ЕП подчеркивает, что «нарушения в сфере обеспечения свободы вероисповедания часто могут становиться причинами возникновения войн и других вооруженных конфликтов, либо провоцировать их обострение, что приводит к попранию гуманитарного права, в том числе к массовым убийствам и геноциду». ЕП «осуждает насильственное обращение в ту или иную веру… принудительные браки и некоторые другие практики, связанные с проявлениями религии». Европарламент «призывает к обеспечению немедленной ответственности за такие нарушения». ЕП указывает на «необходимость оказывать помощь неверующим в странах, где они не располагают возможностью создавать ассоциации и осуществлять свое право на свободу собрания». И призывает Еврокомиссию и дипломатическую службу ЕС включить в ежегодный доклад ЕС по правам человека специальную главу, посвященную ситуации с осуществлением права на свободу религии и совести.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.