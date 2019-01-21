В Кремле рассказали об интересе Путина к мнению Кудрина

Москва, , 15:05 — REGNUM Сегодня, 21 января, президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным. Российский лидер заслушает доклад руководителя ведомства о работе Счётной палаты. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Его (Кудрина — прим. ИА REGNUM ) мнение — зачастую, критическое — интересно главе государства», — уточнил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, российский лидер регулярно получает такие «обновления» от Кудрина.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Госдума РФ приняла постановление о назначении бывшего главы Минфина Алексея Кудрина на пост главы Счётной палаты. Кандидата президента РФ Владимира Путина поддержало большинство парламентариев.

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Позднее президент РФ попросил главу СП РФ регулярно давать отчёт перед депутатами Государственной думы РФ, чтобы народные избранники имели возможность посмотреть, «как расходуются государственные средства, заложенные ими в бюджет, в закон о бюджете и соответствующим образом могли бы ориентировать уже правительство РФ, а затем своевременно мне об этом докладывать».