Премьер-министр Израиля предостерег от угроз в адрес его страны

Иерусалим, , 15:02 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег 21 января от угроз в адрес его страны, подчеркнув, что у таких шагов будут последствия, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением глава израильского правительства выступил на фоне нанесенных Израилем авиаудара по иранским целям на территории Сирии.

«Мы действуем как против иранских, так и против сирийских сил, которые способствуют иранской агрессии», — заявил Нетаньяху.

«Мы ударим по кому угодно, кто попытается причинить нам вред», — добавил он.

Напомним, ранее глава ВВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде заявил, что часть иранских военнослужащих готова уничтожить Израиль.

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