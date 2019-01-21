Ушедший в отставку мэр Белгорода прощается с горожанами

Белгород, , 14:53 — REGNUM Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев 21 января на своей странице в Facebook попрощался с командой и поблагодарил всех, кто помогал ему в работе на посту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня у меня последний день на посту мэра Белгорода, впереди — новые задачи. Пять лет я работал в команде города, из них три был мэром. Это совсем небольшой срок. Но за это время нам всем вместе удалось много сделать на благо нашего города.

Мы активно строили школы, создавали места в детсадах, открывали учреждения допобразования. Мы привели в порядок дороги, дома и дворы. Мы сделали наши мероприятия настоящими событиями для тысяч горожан и гостей Белгорода», — написал Полежаев.

За работу Полежаев поблагодарил не только работников городской администрации, но и депутатов, муниципальные предприятия и лично губернатора Евгения Савченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Константин Полежаев стал мэром Белгорода в 2015 году, а в 2018 году, после истечения срока контракта, был переназначен депутатами на этот пост. 17 января 2019 года стало известно об отставке Полежаева. В пресс-службе мэрии его отставку объяснили переходом на новую должность.

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