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Казахстан продолжит операции по возврату своих граждан из Сирии — Смадияров

Политика

Особое внимание уделяется детям в возрасте от одного до пяти лет

Астана, 21 января 2019, 15:07 — REGNUM  Министерство иностранных дел Казахстана и другие компетентные государственные органы республики продолжат возвращение своих граждан из Сирии, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, сообщает 21 января агентство «Казинформ».

По его словам, в операции по возврату граждан Казахстана из Сирии особое внимание уделяется детям в возрасте от одного до пяти лет. Большинство детей родились на территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января глава департамента Комитета национальной безопасности Казахстана Бахытбек Рахымбердиев заявил, что в Сирии находится 370−380 граждан республики.

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Политическая жизнь Казахстана
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