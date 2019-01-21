Казахстан продолжит операции по возврату своих граждан из Сирии — Смадияров

Астана, , 15:07 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана и другие компетентные государственные органы республики продолжат возвращение своих граждан из Сирии, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, сообщает 21 января агентство «Казинформ».

По его словам, в операции по возврату граждан Казахстана из Сирии особое внимание уделяется детям в возрасте от одного до пяти лет. Большинство детей родились на территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января глава департамента Комитета национальной безопасности Казахстана Бахытбек Рахымбердиев заявил, что в Сирии находится 370−380 граждан республики.

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