В Кремле прокомментировали намерение ЕС ввести санкции по делу Скрипалей

Москва, , 14:38 — REGNUM Россия негативно оценивает намерение Европейского союза ввести новые ограничительные меры, в том числе в связи с «делом Скрипалей», заявил 21 января журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал намерение ЕС ввести санкции против нескольких граждан РФ, среди которых — «подозреваемые в отравлении» Александр Петров и Руслан Боширов.

«Более субстантивных и более конкретных доказательств мы не знаем, поэтому негативно относимся к подобным решениям», — подчеркнул Песков, отметив, что в Великобритании есть очень много фотографий граждан РФ и они не являются прямым доказательством в отравлении Скрипалей.

Напомним, ранее 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четверых человек, обвиняемых Британией в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Двое из этих четверых — называемые «офицерами ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов, которые ездили в Британию туристами и чьи снимки потом предъявлялись Лондоном в качестве улики. Имена еще двоих фигурантов черного списка пока не названы.

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