Понедельник, 21 Января 2019 года
14:46:56 МСК

В Кремле прокомментировали намерение ЕС ввести санкции по делу Скрипалей

Политика

«Более субстантивных и более конкретных доказательств мы не знаем, поэтому негативно относимся к подобным решениям»

Москва, 21 января 2019, 14:38 — REGNUM  Россия негативно оценивает намерение Европейского союза ввести новые ограничительные меры, в том числе в связи с «делом Скрипалей», заявил 21 января журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал намерение ЕС ввести санкции против нескольких граждан РФ, среди которых — «подозреваемые в отравлении» Александр Петров и Руслан Боширов.

«Более субстантивных и более конкретных доказательств мы не знаем, поэтому негативно относимся к подобным решениям», — подчеркнул Песков, отметив, что в Великобритании есть очень много фотографий граждан РФ и они не являются прямым доказательством в отравлении Скрипалей.

Напомним, ранее 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четверых человек, обвиняемых Британией в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Двое из этих четверых — называемые «офицерами ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов, которые ездили в Британию туристами и чьи снимки потом предъявлялись Лондоном в качестве улики. Имена еще двоих фигурантов черного списка пока не названы.

Читайте также: Скотленд-Ярд обнародовал запись передвижений Петрова и Боширова в Солсбери

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить