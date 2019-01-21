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Казахстан планирует организовать поставки сельхозпродукции в Зимбабве

Политика

Казахстан и Зимбабве планируют сотрудничать в области добычи полезных ископаемых

Астана, 21 января 2019, 14:42 — REGNUM  Казахстан готов рассмотреть вопросы поставки продукции сельского хозяйства в Зимбабве, а также вопросы сотрудничества в области горнодобывающей промышленности. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, сообщили 21 января в пресс-службе главы государства.

Назарбаев подчеркнул, что Казахстан и Зимбабве — похожие страны, в том числе за сет большого количества полезных ископаемых. Президент республики отметил, что по вопросам глобальной повестки взгляды двух стран совпадают.

Назарбаев добавил, что стороны договорились о сотрудничестве в рамках Африканского союза, в котором Казахстан является страной-наблюдателем.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Астане состоялись двусторонние переговоры между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и главой Зимбабаве Эммерсоном Мнангагва.

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Политическая жизнь Казахстана
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