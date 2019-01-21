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Депутат Эльмар Брок покинет Европейский парламент в этом году

Политика

72-летний немецкий политик не будет вновь выставлять свою кандидатуру

Берлин, 21 января 2019, 14:43 — REGNUM  Немецкий политик Эльмар Брок не будет бороться за свое место в Европейском парламенте и уйдет в отставку после почти 40 лет работы в органе, пишет издание Die Welt 21.

«Я не буду выставлять свою кандидатуру», — сказал Брок немецкой прессе января. 72-летний политик отказался вновь претендовать на место депутата в Европейском парламенте, который обновится после выборов в мае этого года.

Брок из «Христианско-демократического союза», входящего в Европейскую народную партию, проработал в Европарламенте 39 лет. В 2012 — 2017 годах он возглавлял Комитет Европарламента по иностранным делам.

Эльмар Брок считается сторонником канцлера Германии Ангелы Меркель и благодаря своей долгой карьере в Европарламенте являлся влиятельным политиком в Брюсселе.

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Политическая жизнь Германии
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