Премьер-министр Литвы назвал конечной целью членство Грузии в НАТО и ЕС

Вильнюс, , 14:37 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 21 января, встретился в Вильнюсе со своим грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе. Как отмечает пресс-служба правительства Литвы, на встрече обсуждались двусторонние взаимоотношения стран, евроинтеграция Грузии и сближение с НАТО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Сквернялиса, отношения Литвы и Грузии находятся на высоком уровне, а символичным знаком дружбы двух стран он назвал обоюдное решение языковых комиссий официально изменить звучание стран в языках. Так, ранее звучавшее в литовском языке название «Грузия» изменено на «Сакартавело», а в грузинский язык звучание названия Литвы введено не как «Литва», а на литовский лад «Лиетува». Сквернялис также порадовался, что «Грузинские авиалинии» начинают прямые рейсы по маршруту Тбилиси-Вильнюс, что, по его словам, также знак улучшения взаимоотношений.

Говоря о позиции Литвы в отношении перспектив Грузии в НАТО и ЕС, то, отметил Сквернялис, это является «конечной целью» и позиция Вильнюса в этом вопросе остаётся неизменной вне зависимости от того, какая политическая сила находится в Литве у власти.