Эксперт прогнозирует эскалацию войны на Донбассе после выборов на Украине

Киев, , 14:33 — REGNUM Военный конфликт на Донбассе «заморожен» до окончания выборов на Украине. Об этом 21 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский военный эксперт Олег Стариков.

«Минимум до выборов президента, максимум до выборов в Верховную Раду заморозился (конфликт на Донбассе). Идет обновление или оставление власти. После пройдут определенные переговоры, потом будет или нормализация, или эскалация», — прогнозирует Стариков.

При этом эксперт считает, что «Донбасс не нужен» Кремлю. Стариков выразил уверенность в том, что Кремль «мог бы купить» Киев за те деньги, «которые он тратит на Донбассе».

«Он используется Россией как средство давления на Украину… В Украине была развязана война, чтобы не допустить её вступление в Евросоюз, для недопущения вступления Украины в НАТО», — добавил Стариков.

По его словам, разрешение военного конфликта на Донбассе зависит от Берлина.

«Разрешение военного конфликта на Донбассе зависит только от Германии. Если Германия захочет его решить, она его решит… Здесь решается экономический вопрос. В мире идет переход стран на шестой экономический уклад. Германия как четвертая экономика мира, чтобы удержаться, пошла на то, чтобы строить «Северный поток». Но мы знаем, как давят Штабы. Немцы стоят насмерть», — сказал Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 январяв Брюсселе состоится второй раунд переговоров относительно будущего транзита газа из России через Украину в Европейский Союз. От Украины во встрече примут участие министр иностранных дел Павел Климкин и председатель правления компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев. ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шевкович. Россию — министр энергетики Александр Новак и заместитель председателя правления «Газпром» Александр Медведев.