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В Кремле прокомментировали вопрос строительства Trump Tower

Политика

Было получено несколько сообщений по электронной почте, однако дальше этого дело не пошло

В Кремле прокомментировали вопрос строительства Trump Tower
Bin im Garten
Trump Tower

Москва, 21 января 2019, 14:31 — REGNUM  Вопрос по возведению в столице России небоскреба Trump Tower в Кремле с американской стороной не обсуждали. Об этом 21 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, по указанному вопросу было получено несколько сообщений по электронной почте, однако дальше этого дело не пошло.

«У Кремля вообще не было общения ни с кем по вопросам строительства этой башни», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что проект строительства в столице России небоскреба Trump Tower мог обсуждаться вплоть до ноября 2016 года.

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