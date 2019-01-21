Германия расселила по странам ЕС рекордное количество беженцев

Берлин, , 14:21 — REGNUM В 2018 году число депортированных из Германии в страны Евросоюза беженцев значительно увеличилось. Так, если за весь 2017 год их число составляло немногим более 7,1 тыс. человек, то только за 11 месяцев 2018 года количество беженцев превысило 8,6 тыс. человек. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на данные Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF). Для ФРГ это исторический максимум депортации в пределах Европейского союза.

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Отмечается, что каждый третий запрос на предоставление убежища в 2018 году подпадал под действие Дублинского соглашения. Согласно документу, заниматься вопросом предоставления убежища должна страна, в которой конкретный человек зарегистрировался впервые после прибытия в Европу.

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Так, в 2018 году властям ФРГ не удалось выслать ни одного мигранта в Венгрию, Греции были переданы только пять человек. В то же время Италии в 2018 году был передан каждый третий соискатель, высланный из ФРГ в страны ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по октябрь 2018 года власти Германии депортировали 19 781 просителя убежища, получившего отказ. Для сравнения, за весь 2017 год из страны было депортировано 23 966 человек.

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