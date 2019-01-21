Президент Литвы обсудила военные учения Грузии и НАТО

Вильнюс, , 14:19 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 21 декабря, приняла в Вильнюсе прибывшего с визитом в Литву премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе с которым обсудила вопросы евроинтеграции Грузии, структурные реформы, двусторонние вопросы, вопросы военного сотрудничества и предстоящий весной визит в Литву президента Грузии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает пресс-служба канцелярии Грибаускайте, отдельно обсуждались отношения Грузии с НАТО. Президент Литвы подчеркнула усиление сотрудничества и оговорила дальнейшие шаги официального Тбилиси на пути в Северо-атлантический альянс. Отдельно обсуждались совместные учения НАТО и Грузии, которые должны произойти в этом году. Литва также намеревается принять в них участие.