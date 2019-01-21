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В Кремле прокомментировали вопрос списания долгов за газ в Чечне

Политика

Следует учитывать как интересы поставщика «голубого топлива», так и интересы простых людей

В Кремле прокомментировали вопрос списания долгов за газ в Чечне
Иван Шилов © ИА REGNUM
Долги за ЖКХ

Москва, 21 января 2019, 14:19 — REGNUM  В Кремле на сегодняшний день пока не сформирована позиция по вопросу списания долгов населения за поставленный газ. Об этом 21 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, вопрос по списанию долгов жителей Чечни и других регионов сложный, поскольку следует учитывать как интересы поставщика «голубого топлива», так и интересы простых людей.

«Рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан невозможно», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Чечни суд обязал местное отделение Газпрома списать задолженность жителей республики за газ в размере свыше 9 млрд рублей. Компания намерена обжаловать данное судебное решение.

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