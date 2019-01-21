Зеленский ломает «традиционную карту» украинских выборов — эксперт

Киев, , 14:18 — REGNUM На этой неделе на Украине произойдет «реальный старт в избирательных гонках». Об этом 21 января написал на своей странице в Фейсбуке украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, избирательный штаб лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко попытается избежать конфликтов, игнорируя возможные провокации со стороны конкурентов.

«22 января в День соборности «Батькивщина» проведет свой съезд и выдвинет своего лидера как легального кандидата. Тимошенко стабильно лидирует во всех кандидатских опросах и гарантировано выходит во 2 тур. Сохранить свое лидерство она сможет, проведя спокойную и ровную избирательную кампанию, избегая конфликтных сюжетов и игнорируя возможные провокации со стороны конкурентов», — отметил Карасев.

Он сообщил, что президент Украины Петр Порошенко сохраняет шансы для выхода во второй тур.

«Действующий президент свое официальное выдвижение сделает, скорее всего, 2 февраля, к дедлайну выдвижения кандидатов. У Порошенко есть шансы выйти во 2 тур, даже несмотря на то, что в арсенале у него пока нестабильный рейтинг и растущий антирейтинг. Кампания президента больше напоминает серию спринтерских рывков. Все идет по принятой стратегии — армия (военное положение), церковь (томос, ПЦУ), мова (будущее принятие закона о языках)», — пояснил Карасев.

По его словам, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул постараются «вмешаться в игру «титанов». При этом Карасев напомнил, что на украинских выборах традиционно разыгрывается карта «противостояния «добра» против «зла».

"Так было еще в 1999 г.: Кучма против Симоненко (глава компартии Украины Петр Симоненко — ИА REGNUM ), «рыночники» против «коммунистов», потом было долгое противостояние Ющенко — Янукович, «помаранчевые» против «бело-голубых», Восток против Запада. Стартовавшая кампания с легкой подачи власти тоже проектируется как двух полюсное противостояние: «патриоты» против «пророссийских», «стойкие» против «договороспособных», — рассказал Карасев.

Он допускает, что эту «традиционную карту выборов может и уже начал ломать» бизнесмен и актер Владимир Зеленский.

«Хотя для чистоты анализа надо отметить, что «ломает» картину выборов еще не столько сам Зеленский, сколько запрос на президента как слугу народа (тут уж действительно, «как не крути»). Нападки на него и его неуклюжие ответы оправданны, ведь он новобранец в политике. А значит и избиратель пока готов ему многое простить, в отличие от других игроков. Все это в сумме дает Тимошенко, Порошенко и Зеленскому хорошие шансы на выход во 2 тур, несмотря на разные весовые категории в политике», — добавил Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Институт анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз» опубликовали результаты соцопроса, проведенный в период с 26 декабря 2018 по 4 января 2019 года.

Так, если бы президентские выборы состоялись на этой неделе, то наибольшую поддержку граждан получила бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 19,3%. На втором месте актер и шоумен Владимир Зеленский — 12,9%, на третьем лидер парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 11,6%, на четвертом президент Петр Порошенко — 11,3%. Замыкает пятерку лидеров экс-министр обороны Анатолий Гриценко с 11,1% голосов.

Кроме того, на выборах в украинский парламент наибольшую поддержку граждан получили бы шесть политических партий. Среди них «Батькивщина» (13,4% среди всех опрошенных; 19,4% среди тех, кто определился и планирует голосовать), «Слуга народа» (8,9% всех, 12,9% среди тех, кто определился), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (8,1% всех, 11,7% тех, кто определился), Блок Петра Порошенко «Солидарность» (7,9% всех, 11,4% тех, кто определился), «Гражданская позиция» (7,6% всех, 11% тех, кто определился), Радикальная партия Олега Ляшко (6,3% всех, 9,1% всех, кто определился).