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Глава ВВС Ирана: Молодым военнослужащим не терпится уничтожить Израиль

Политика

Они находятся в полной готовности

Глава ВВС Ирана: Молодым военнослужащим не терпится уничтожить Израиль
Tasnim News Agency
Иранские ВВС

Тегеран, 21 января 2019, 14:16 — REGNUM  Ирану не терпится вступить в открытую борьбу с Израилем и уничтожить его, заявил 21 января глава ВВС страны Азиз Насирзаде, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением бригадный генерал выступил на фоне состоявшегося ранее ракетного удара Израиля по иранским объектам в Сирии.

«Молодые люди в военно-воздушных силах полностью готовы и ждут с нетерпением конфронтации с сионистским режимом, чтобы его уничтожить», — подчеркнул Насирзаде.

Напомним, как заявили в пресс-службе вооруженных сил Израиля, ракетный удар по силам Ирана в Сирии был произведен в ответ на попытку обстрела Голанских высот. По информации израильских военных, целью удара были объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» в Сирии, в том числе склады с оружием, центр разведки и тренировочный лагерь.

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Израиль и Иран
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