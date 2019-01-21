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Ни Москва, ни Токио не поступятся национальными интересами — Песков

Политика

На сегодняшний день нет никаких конкретных вариантов мирного договора между двумя странами

Москва, 21 января 2019, 14:10 — REGNUM  В ходе российско-японских переговоров на высшем уровне ни одна из сторон не собирается жертвовать своими национальными интересами. Об этом 21 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, на сегодняшний день нет никаких конкретных вариантов мирного договора между двумя странами.

«От своих национальных интересов никто отступать не собирается», — подчеркнул Песков, предложив дождаться результатов встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава японского правительства Синдзо Абэ рассматривает вариант заключения мирного договора с Россией на условиях передачи Токио острова Шикотан и группы мелких островов Хабомаи.

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Российско-японские отношения
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