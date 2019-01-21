Макрон встретится со 150 главами международных компаний в Версале

Париж, , 14:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с руководителями крупных международных компаний, чтобы убедить их инвестировать во Францию, сообщает BFM TV.

В официальной резиденции главы государства, Елисейском дворце, заявили, что Эммануэль Макрон встретится со 150 руководителями французских и международных компаний в Версале 21 января 2019 года.

«Наше желание заключается в том, чтобы рассказать о возможностях ведения бизнеса во Франции путем знакомства с различными регионами и их ноу-хау», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Известно, что Эммануэль Макрон также планирует разъяснить международным компаниям свои действия и реформы во Франции. С момента своей инаугурации глава Франции неоднократно принимал представителей крупных международных компаний, чтобы убедить их инвестировать во Францию.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать представители американской группы Mondelez International, Microsoft и JP Morgan.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года президент Франции встретился с главами 100 крупнейших французских компаний.

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