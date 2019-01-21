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Комитет рекомендовал ГД инициативы против фейков и оскорбления госвластей

Политика

Речь идет о наказании

Комитет рекомендовал ГД инициативы против фейков и оскорбления госвластей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Соцсети

Москва, 21 января 2019, 14:04 — REGNUM  Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты о наказании за фейки и за оскорбление органов государственной власти, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Пакет законопроектов внесен в Госдуму членами Совфеда Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»).

В частности, дается право Генпрокуратуре обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к информации, предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

Еще одним законопроектом вводится наказание за распространение фейков.

Ранее на оба законопроекта поступили положительные заключения правительства РФ.

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