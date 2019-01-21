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В Киеве открыли мемориальную доску Петлюре

Политика

Доску установили в начале одноимённой улицы

Киев, 21 января 2019, 14:03 — REGNUM  В Киеве на бывшей улице Комитнерна открыли мемориальную доску, посвящённую так называемому «главному атаману» Симону Петлюре, сообщил журналист Егор Шумихин 21 января на своей странице в социальной сети Twitter.

Автором барельефа стал украинский скульптор Василий Маркуш.

Напомним, Симон Петлюра «прославился» жесточайшими еврейскими погромами в начале XX века, во время гражданской войны на Украине.

Он был убит 25 мая 1926 года в Париже Самуилом Шварцбардом, который отомстил за родственников, убитых боевиками Петлюры.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Украины Пётр Порошенко встретился с президентом Израиля. Главы двух государств высоко оценили отношения между двумя странами и поблагодарили друг друга за поддержку.

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Война памятников на Украине
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