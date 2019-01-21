Баварский депутат потребовал, чтобы отныне его считали женщиной — СМИ

Мюнхен, Германия, , 13:59 — REGNUM В Германии появился первый публичный политик-трансгендер. В середине января депутат от партии «Зеленые» в ландтаге Баварии Маркус Ганзерер объявил о смене своей гендерной идентичности на специальной пресс-конференции, пишет газета ABC.

Переизбранный на второй срок Ганзерер пришел на пресс-конференцию в длинном светлом парике и с макияжем и попросил отныне обращаться к нему «госпожа депутат». Теперь его зовут Тесса Ганзерер, и в данный момент он консультируется с юристом по вопросу того, как официально оформить смену имени в течение депутатского мандата.

«Я провела восемь лет с внутренней борьбой. (…) Я не стала женщиной, я всегда была женщиной», — сказал Ганзерер.

«Я делаю это не ради развлечения или исключительно из личных мотивов. Речь идет также о ведении политики», — добавил он.

Председатель ландтага Илзе Айгнер (партия «Христианско-социальный союз») призвала коллег уважать выбор Ганзерера.

«Госпожа Ганзерер приняла очень смелое и в высшей степени личное решение. Наш коллега превращается в нашу коллегу, но это не должно стать проблемой в этом доме, это должно уважаться», — сказала она.

41-летний Маркус Ганзерер занимается политикой уже 20 лет. Он женат и имеет двоих детей в возрасте 6 и 11 лет.