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«Из-за пустяка»: Трампа обвинили в срыве выхода из бюджетного кризиса

Политика

Американский лидер продолжает демонстрировать свою неспособность соблюдать условия договоренностей, полагает Клайберн

Вашингтон, 21 января 2019, 13:55 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп сорвал наметившуюся договоренность о выходе из правительственного кризиса из-за пустяка, заявил конгрессмен от Демократической партии Джим Клайберн. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

Клайберн подчеркнул, что Трамп продолжает демонстрировать свою неспособность соблюдать условия договоренностей.

«Вспомните, мы направили ему $1,6 млрд, которые можно было направить на строительство стены, также мы согласились на устраивающие всех поправки», — сказал конгрессмен, добавив, что затем Трамп отказался от сделки, резко отреагировав на критику ведущих ток-шоу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2018 года из-за разногласий между Конгрессом США и Белым домом по вопросу финансирования строительства приграничной стены была частично приостановлена работа федерального правительства Соединенных Штатов.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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