Экс-президент США Картер сообщил, кого хочет видеть на главном посту страны

Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Бывший президент США Джимми Картер продемонстрировал свою поддержку сенатору Кори Букеру как возможному демократическому претенденту на выборах 2020 года, сообщает The Washington Examiner.

Слова поощрения Картер (бывший президентом в 1977—1981 годах) сказал во время поездки сенатора через Джорджию на мероприятие в память Мартина Лютера Кинга (это событие Букер возглавил вместе с известным сенатором Берни Сандерсом). Картер и Букер встретились после урока воскресной школы, который вел 39-й президент США:

«Я очень рад, что вы находитесь здесь этим утром, и надеюсь, что вы вернетесь. И надеюсь, что вы будете баллотироваться в президенты», — сказал Картер.

Напомним, в конце 2018 СМИ сообщили, что Кори Букер наряду с несколькими другими сенаторами-демократами, как ожидается, в ближайшие несколько недель объявит о своем участии в следующих президентских выборах. Срок полномочий Дональда Трампа на посту истекает в январе 2021 года.