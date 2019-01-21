Мнения республиканцев и демократов об экономике США разделились — опрос

Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Республиканцы и демократы сильно разделены во взгляде на то, как администрация президента США Дональда Трампа повлияла на национальную экономику за последние два года, согласно опросу Pew Research Center.

Ровно 75% республиканской базы президента Трампа говорят, что национальные экономические условия «отличные или хорошие».

Тем не менее, демократы гораздо менее склонны считать, что президент, находящийся в середине своего срока, оказал положительное влияние на американскую экономику: только 32% демократов считают, что нынешнее финансовое положение находится в «хорошей форме».

Избиратели из числа сторонников Республиканской партии также оказались более оптимистичны в своих ожиданиях: почти половина из них считают, что через год экономика улучшится; из демократов такое мнение разделяют только 12%.

Онлайн-опрос был проведен в середине января с участием 1505 взрослых жителей США по всей стране. Погрешность для республиканцев составила 4,5 процентных пункта, для демократов — 4,3 процентных пункта, а общая погрешность — 3 процентных пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США удвоили прогноз по потерям экономики от «шатдауна». Сообщается, что в настоящее время американские экономисты склонны считать, что рост экономики страны будет замедляться на 0,1% каждую неделю. Ранее эксперты полагали, что торможение в 0,1% из-за «шатдауна» будет развиваться за две недели.