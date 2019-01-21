В США мать-мигрантка внезапно воссоединилась с дочерью после долгой разлуки

Финикс , США, , 14:04 — REGNUM Спустя восемь месяцев после того, как гражданка Гватемалы Вильма Каррильо была разлучена со своей дочерью и задержана миграционными и таможенными органами, она получила долгожданное известие: ей сообщили, что ее доставят из центра содержания под стражей из Джорджии в Финикс, где она вновь встретится со своей 12-летней дочерью. Об этом сообщает NBC.

По словам матери, дочь ходит с ней повсюду и боится остаться одна, постоянно повторяя «я больше никогда тебя не оставлю. Я всегда буду рядом с тобой»:

«Мне было грустно, потому что моей мамы не было со мной, — говорит девочка по-испански. — Когда было Рождество, я плакала».

Каррильо и ее дочь теперь живут вместе в Финиксе, но их дело еще далеко не закончено, поскольку Каррильо ждет результата апелляции по делу о депортации и шанса на новое слушание о предоставлении убежища. Ее дочь хочет остаться в Америке с матерью, ходить в школу и учить английский.

«Здесь есть полиция на случай, если с нами что-то случится», — добавила она.

38-летняя Каррильо и ее дочь были разделены после того, как в мае приехали в США в поисках убежища: мать бежала из родной страны, чтобы спастись от жестокого мужа. Пока дети, разлученные со своими родителями в соответствии с миграционной политикой, начали воссоединяться с семьями по принятому прошлым летом решению суда, Каррильо и ее дочь оставались разделены, потому что девочка является гражданкой США: она родилась в штате Джорджия во время предыдущего пребывания ее семьи в Америке.

Чиновники не назвали причину внезапного освобождения Каррильо.

Как сообщало ИА REGNUM, число разлученных в США семей мигрантов никогда не будет известно. В новом докладе, изданном министерством здравоохранения и социальных служб, говорится, что «тысячи» детей-мигрантов были освобождены до того, как чиновники начали выявлять разделенные семьи.