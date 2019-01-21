В ходе ударов по Сирии Израиль задействовал механизм связи с Россией

Иерусалим, , 13:38 — REGNUM Израиль задействовал механизм экстренной связи с военными России во время нанесения ночных ударов по Сирии. Такое заявление сделал официальный представитель Армии обороны еврейского государства Джонатан Конрикус.

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Он отметил, что механизм деконфликтизации по Сирии поддерживается обеими сторонами — и Россией, и Израилем.

«Он был задействован минувшей ночью в соответствии со стандартными процедурами», — приводит «Российская газета» слова Конрикуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января система ПВО Израиля «Железный купол», по заявлению пресс-службы армии Израиля, перехватила ракету над Голанскими высотами, выпущенную из Сирии. В ответ на это Израиль нанёс удары по объектам на юге страны. Уточнялось, что израильские военные атаковали иранские склады с оружием, объект сил разведки, тренировочный лагерь и батареи сирийских ПВО. Всего силам сирийской противовоздушной обороны удалось уничтожить более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.

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По информации Минобороны РФ, в результате ночного ракетного удара Израиля по территории Сирии погибли четверо сирийских военнослужащих, ещё шестеро получили ранения. Кроме того, частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.

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