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МИД Польши: Москва отказалась от участия в саммите по Ближнему Востоку

Политика

Данный факт вызывает сожаление, поскольку Россия играет важную роль на Ближнем Востоке, отметил Чапутович

Варшава, 21 января 2019, 13:36 — REGNUM  Российская делегация не будет принимать участие в министерской встрече по Ближнему Востоку в Варшаве, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. Об этом пишет 21 января Rzeczpospolita.

«Россия только что объявила, что не будет участвовать в конференции. И это прежде чем она ознакомитесь с программой саммита», — подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства.

Также Чапутович отметил, что данный факт вызывает сожаление, поскольку «Россия играет важную роль на Ближнем Востоке».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что повестка министерской встречи по Ближнему Востоку в Варшаве составлена с учетом интересов США, что вызывает у России сомнения в полезности мероприятия.

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Россия и Польша
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