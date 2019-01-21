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Мэр Усть-Илимска отправлен в отставку

Политика

Городская дума дважды оценивала деятельность Вакиля Тулубаева неудовлетворительно

Усть-Илимск, Иркутская область, 21 января 2019, 13:34 — REGNUM  Дума Усть-Илимска (Иркутская область) в ходе состоявшегося сегодня, 21 января, внеочередного заседания, приняла отставку мэра Вакиля Тулубаева. Как поясняется на официальном сайте законодателей, полномочия мэра города в связи с отставкой по собственному желанию прекращаются с момента принятия городской думой соответствующего решения.

«Указанное решение городской думы принимается без голосования», — говорится в официальном сообщении на этот счёт.

Напомним, Вакиль Тулубаев объявил о своей отставке 16 января, хотя городская дума дважды подряд (2016 и 2017 годы) оценивала деятельность мэра города неудовлетворительно. Но сам мэр с такой оценкой долгое время был не согласен и оспаривал решения в суде.

16 января 2019 года Усть-Илимский городской суд отказал в удовлетворении административного искового заявления мэра и администрации города Усть-Илимска к городской думе о признании решения незаконным. Вечером того же дня в мэр и подал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию.

Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Сергей Клименок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Усть-Илимск расположен на реке Ангаре и является административным центром Усть-Илимского района Иркутской области. Постоянное население — 81 964 человека (на начало 2018 года). Площадь города составляет 229 км2. Усть-Илимск известен всей стране как город трёх ударных комсомольских строек: город Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС и Усть-Илимский ЛПК.

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Отставки и назначения
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