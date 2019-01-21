Володин предлагает полнее раскрыть определение «социальное государство»

Москва, , 14:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что «в законодательстве было бы правильно более полно раскрыть определение «социальное государство»», передает корреспондент ИА REGNUM 21 января. Об этом Володин заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, что спикер Госдумы понимает под необходимостью проанализировать нормы Конституции.

«Конституция России, принятая 25 лет назад, определила путь и приоритеты развития России как сильного, демократического, правового и социального государства. Опираясь на правовой фундамент Основного закона, за минувшие десятилетия удалось решить комплексную и непростую задачу — сформировать систему современного российского законодательства. В то же время 25 лет — тот срок, когда можно и нужно оценить потенциал для развития и дальнейшего повышения эффективности работы принципов и норм Конституции», — заявил Володин.

При этом, по словам спикера Госдумы, этот анализ возможностей актуализации конституционных норм «не должен затрагивать, ставить под сомнение основополагающие положения Конституции».

"Напротив, речь идет о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени. Какие для этого необходимы новые трактовки или дополнительные законодательные решения, которые отвечали бы запросам людей и коренным задачам развития страны», — подчеркнул Володин.

Данный подход полностью соответствует широко распространенной в мировой конституционной практике доктрине «живой Конституции», необходимость реализации которой в России постоянно подчеркивает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, указал спикер Госдумы.

Ответить на соответствующие вопросы необходимо, уверен Володин. Согласно социологическим исследованиям именно соблюдение и максимально полная реализация конституционных прав граждан — прежде всего социальных прав — является безусловным приоритетом для общества, сказал он.

Более того, продолжил Володин, за время, которое прошло с момента принятия Конституции, возникло большое количество новых социально-экономических практик, например, профессий и форм занятости.

«Многие из них на сегодняшний день не в полной мере подпадают под правовое регулирование и права граждан оказываются незащищены: механизмы реализации трудовых и иных социальных прав в этих сферах недостаточны и не обеспечивают эффективную реализацию конституционных норм», — указал спикер Госдумы.

«Реализация принципов социального государства, создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, которые установлены статьей 7 Конституции, — это ключевой запрос общества к конституционной системе. По сути, это запрос на социальную справедливость», — заявил Володин.

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