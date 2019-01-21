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Премьер-министр Индии: квоты бедным слоям населения не дают спать оппозиции

Политика

Ранее оппозиция назвали решение о введении квот политически мотивированным

Нью-Дели, 21 января 2019, 13:59 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего публичного выступления 20 января 2019 года опроверг обвинения оппозиции в том, что решение правительства о повышении квот для беднейших слоев населения при поступлении в высшие учебные заведения и трудоустройстве являлось политически мотивированным. Он заявил, что это «историческое решение» принималось исключительно в интересах индийского народа.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», премьер-министр назвал выдвинутые обвинения нелогичными и «лживыми». Критические высказывания в отношении реформы он объяснил тем, что данное решение является действительно важным и эффективным, что «не дает оппозиции спать спокойно».

Нарендра Моди также выступил с заверением в том, что повышение квот для беднейших слоев населения не будет иметь негативных последствий для представителей других социальных групп и интересы всех граждан Индии будут справедливо учтены.

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Зарубежная хроника
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