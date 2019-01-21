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В Индии открылся комплекс оборонной промышленности пяти городов «Тамилнад»

Политика

Узел объединит пять городов штата Тамилнад

Нью-Дели, 21 января 2019, 15:27 — REGNUM  Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман 20 января 2019 года приняла участие в открытии комплекса оборонной промышленности «Тамилнад», объединяющего производственные мощности пяти городов на юге страны, а именно Ченнаи, Хосур, Салем, Коимбатур и Тируччираппалли. Основной целью создание узла «Тамилнад» стало улучшение взаимодействия региональных центров оборонной промышленности.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», в каждом из пяти городов существует развитая среда оборонной промышленности, в которую входят заводы по производству боеприпасов, компании поставщики для предприятий государственного сектора и компании смежных отраслей.

По словам министра обороны Индии, местные власти изначально добивались включения в узел оборонной промышленности «Тамилнад» также и города Палаккад в штате Керала (Тривандрам), но федеральному правительству пришлось отклонить эту инициативу и пообещать рассмотреть данную перспективу при дальнейшем расширении узла в рамках проекта соединения с аналогичным узлом в штате Уттар-Прадеш (Лакхнау).

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Зарубежная хроника
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