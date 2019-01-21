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Премьер-министр Индии: отчаявшаяся оппозиция кричит «спасите»

Политика

Нарендра Моди в очередной раз раскритиковал митинг объединенной оппозиции

Нью-Дели, 21 января 2019, 13:32 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего публичного выступления 20 января 2019 года в столице союзной территории Дадра и Нагар-Хавели, городе Силваса, назвал объединенную оппозицию «эгоистичным» союзом, стремящимся лишь к спасению политической карьеры своих членов. Он также объяснил критику в сторону правящей партии Индии Бхарат Джаната Парти (БДП) тем, что именно она своей антикоррупционной стратегией и пресечением лоббистской деятельности представляет главную угрозу нереализованным амбициям оппозиционных политиков.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», премьер-министр назвал масштабный митинг объединенной оппозиции в столице штата Западная Бенгалия, городе Калькутта, громким криком о помощи в виду того, что «надежды оппозиции заполучить место в сердцах людей терпят крах».

Кроме того, Нарендра Моди назвал смешным использование лозунга «Спасем Демократию» людьми, которые «душили демократию», используя насилие и другие неконституционные средства.

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Зарубежная хроника
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