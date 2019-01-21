В ПАСЕ обсудят ситуацию в Керченском проливе и Азовском море

Страсбург, Франция, , 13:19 — REGNUM Ситуацию в Азовском море и Керченском проливе в срочном порядке будут обсуждать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Дискуссия состоится 24 января, заявил глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев.

«В четверг утром в Страсбурге состоится срочное обсуждение в ПАСЕ ситуации в Азовском море и Керченском проливе», — написал он в Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о просьбе канцлера Германии Ангелы Меркель допустить в зону Керченского пролива немецких экспертов для наблюдения за проходом судов. К данному предложению позднее присоединилась Франция.

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