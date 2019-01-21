Понедельник, 21 Января 2019 года
13:20:00 МСК

В ПАСЕ обсудят ситуацию в Керченском проливе и Азовском море

Политика

Заседание состоится 25 января в Страсбурге

Страсбург, Франция, 21 января 2019, 13:19 — REGNUM  Ситуацию в Азовском море и Керченском проливе в срочном порядке будут обсуждать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Дискуссия состоится 24 января, заявил глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев.

«В четверг утром в Страсбурге состоится срочное обсуждение в ПАСЕ ситуации в Азовском море и Керченском проливе», — написал он в Facebook.

Читайте также: На Украине приветствуют решение РФ о наблюдателях в Керченском проливе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о просьбе канцлера Германии Ангелы Меркель допустить в зону Керченского пролива немецких экспертов для наблюдения за проходом судов. К данному предложению позднее присоединилась Франция.

Читайте также: Лавров: Москва изучит предложения Германии и Франции по Керченскому проливу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить