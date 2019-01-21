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Президент Зимбабве планирует изучить положительный опыт развития Казахстана

Политика

21 января президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл с официальным визитом в Астану

Астана, 21 января 2019, 13:30 — REGNUM  Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва планирует перенять опыт развития Казахстана. Об это лидер африканской страны сказал 21 января в ходе своего официального визита в Казахстан, сообщает агентство «КазТАГ».

Мнангагва заявил, что Зимбабве находится на той стадии развития, на которой Казахстан находился 20 лет назад. Глава государства добавил, что представители Зимбабве должны изучить положительный опыт развития Казахстана.

«Мы стремимся, чтобы у нас было такое же развитие. Деятельность президента (Нурсултана Назарбаева — примечание ИА REGNUM ) не была скопирована. Это его оригинальная линия», — отметил Мнангагва.

По его словам, в Зимбабве находится много полезных ископаемых, но нет капитала для развития добычи и промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва посетил Азербайджан, Белоруссию, Россию и Казахстан. Основной темой переговоров стало сотрудничество стран в различных отраслях экономики.

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Политическая жизнь Казахстана
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