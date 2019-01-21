Глава оппозиции Индии Рахул Ганди: правящая партия – партия фашизма

Нью-Дели, , 15:07 — REGNUM Глава оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахул Ганди в своем письме, обращенном к правительству индийского штата Манипур (Импхал), назвал правящую партию Индии Бахарт Джаната Парти (БДП) партией фашизма, попирающей основополагающие права и свободы человека. Он также обвинил правительство в попытке «уничтожения идеи единой Индии».

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», письмо стало ответом на содержание под стражей оппозиционного журналиста Кишоречандры Ванкхема правительством штата Манипур (Импхал).

Рахул Ганди также заявил, что БДП попирает свободу слова и высказываний индийских граждан, прибегая к насилию как к средству достижения согласия с партийной линией. Кроме того, он высказал заверения в своей солидарности с делом и идеалами задержанного, а также пообещал оказать всяческую поддержку в вопросе достижения справедливого разрешения судебного процесса.