Глава партии свободы Шри-Ланки: союз с США угрожает суверенитету страны

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:13 — REGNUM Глава партии свободы Шри-Ланки Дайасири Джаясикера в ходе пресс-конференции выступил с заявлением о том, что соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США представляет угрозу суверенитету, национальной безопасности и территориальной целостности страны. Он также добавил, что заключение подобного соглашения приведет к превращению Шри-Ланки в военный анклав США на манер Окинавы или Диего-Гарсия.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Daily Mirror», соглашение подразумевает создание военной базы США в столице восточной Шри-Ланки городе Тринкомали, где располагается один из ключевых стратегических портов региона. Кроме того, военная база не будет попадать под юрисдикцию конституции Шри-Ланки, ее гражданского и уголовного законодательства.

Даясири Джаясикера также сообщил о том, что согласно положениям, изложенным в проекте соглашения, сотрудникам военной базы США будут предоставлены привилегии и иммунитеты аналогичные тем, которыми наделен административный и технический персонал дипломатических миссий в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года.