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Истребители НАТО дважды сопроводили российскую авиацию над Балтикой

Политика

НАТО дважды за неделю поднимали боевую авиацию ради сопровождения российских ВКС

Вильнюс, 21 января 2019, 13:11 — REGNUM  

Министерство обороны Литвы сегодня, 21 января, традиционно отчиталось об активности российской боевой авиации в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем. За неделю, с 14 по 20 января, истребители так называемой воздушной полиции НАТО дважды поднимались для сопровождения боевой авиации РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

16 января — для сопровождения штурмовика Ил-20, а 19 января — для сопровождения истребителя Су-24М. Оба военных воздушных судна следовали из континентальной части России в Калининградскую область.

В настоящий момент в миссии воздушной полиции НАТО в Литве дежурят ВВС Польши.

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