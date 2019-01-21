Истребители НАТО дважды сопроводили российскую авиацию над Балтикой

Вильнюс, , 13:11 — REGNUM

Министерство обороны Литвы сегодня, 21 января, традиционно отчиталось об активности российской боевой авиации в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем. За неделю, с 14 по 20 января, истребители так называемой воздушной полиции НАТО дважды поднимались для сопровождения боевой авиации РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

16 января — для сопровождения штурмовика Ил-20, а 19 января — для сопровождения истребителя Су-24М. Оба военных воздушных судна следовали из континентальной части России в Калининградскую область.

В настоящий момент в миссии воздушной полиции НАТО в Литве дежурят ВВС Польши.