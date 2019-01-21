Шри-Ланка намерена репатриировать беженцев из индийского штата Тамилнад

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 14:56 — REGNUM Посол Шри-Ланки в Индии Остин Фернандо в ходе пресс-конференции сообщил о намерении добиться репатриации беженцев из индийского штата Тамилнад (Ченнаи) путем создания системы диалога между двумя странами. Беженцы были вынуждены покинуть родину из-за разразившейся в 1983 году гражданской войны.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», посол также сообщил о своем намерении лично посетить штат Тамилнад (Ченнаи) и встретиться с беженцами. Кроме того, он проинформировал прессу о том, что правительству Шри-Ланки известно, что на юге Индии проживает около ста тысяч беженцев, 20% из которых не желают возвращаться на родину. Остин Фернандо назвал основной задачей при разрешении данного вопроса предоставление беженцам гарантий обеспечения жильем и средствами к существованию.

Тем не менее, посол не обозначил каких-либо сроков разрешения проблемы. Главной причиной задержек он назвал политическое противодействие процессу в Шри-Ланке. С 2015 года в Шри-Ланку было репатриировано три тысяч беженцев.