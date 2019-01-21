Премьер-министр Шри-Ланки: новая конституция сохранит унитарное государство

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 23:11 — REGNUM Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в ходе пресс-конференции заявил о своей уверенности в том, что новая конституция сохранит Шри-Ланку в статусе унитарного государства, несмотря на стремление «некоторых политиков разделить страну». Он также сообщил, что его заявление отражает позицию Объединенной национальной партии, которая готова поддержать только проект основного закона, который будет направлен на сохранение унитарного статуса государства.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», премьер-министр также выступил с критикой оппозиции, которая обвиняет правительство в подготовке конституционной реформы, не отвечающей интересам страны. Ранил Викрамасингхе назвал подобные выпады абсурдными в виду того, что на данный момент отсутствует даже проект будущей конституции, который можно было подвергнуть конструктивной критике.

Тем не менее, премьер-министр Шри-Ланки сообщил о том, что под его председательством было учреждено конституционное собрание, в котором представлены все партии, имеющие места в парламенте. Таким образом, все предложения будут рассмотрены с учетом пожеланий всех законно избранных народных представителей.