Генпрокуратура РФ отвергла причастность граждан России к делу Boeing MH17

Москва, , 13:02 — REGNUM На сегодняшний день нет никаких доказательств причастности российских граждан к катастрофе малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко.

По его словам, в ведомстве знакомы с версией международной совместной следственной группы о неких фигурах, якобы причастных к катастрофе. Согласно опубликованной изданием Bellingcat информации, фигуранты расследования имеют отношение к Минобороны РФ и ГРУ.

«На сегодняшний день не представлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан России к трагедии», — цитирует слова Винниченко РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Министерстве обороны России заявили, что «расследование» Bellingcat крушения Boeing MH17 в Донбассе опирается на «фейк», который был опубликован Службой безопасности Украины (СБУ) еще в июле 2014 года.

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