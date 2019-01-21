Глава афганского правительства Абдулла намерен бороться за пост президента

Кабул, , 14:51 — REGNUM 20 января главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла официально объявил о своем намерении участвовать в выборах президента Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», глава афганского правительства объявил об этом решении в ходе выступления в Кабуле.

Абдулла Абдулла заявил, что с ним в одном списке будут представлены кандидаты на посты первого и второго вице-президентов, главного исполнительного лица и его заместителей.

В ходе выступления главное исполнительное лицо объявил, что его кандидатами на посты первого и второго вице-президентов являются член партии «Джунбиш-е Милли» (Национальное исламское движение) Афганистана Энайатулла Бабур и бывший член парламента Ассадулла Садати.

Действующий первый вице-президент Афганистана и лидер партии «Джунбиш-е Милли» Абдул Рашид Дустум, близкий соратник действующего президента Ашрафа Гани на выборах в 2014 году, в этот раз намерен поддержать кандидатуру Абдуллы Абдуллы.