Лидер правящей партии Бангладеш: у оппозиции нет ни принципов, ни идеалов

Дакка, , 16:01 — REGNUM Генеральный секретарь правящей партии Бангладеш «Авами лиг» Обайдул Кадер заявил, что у оппозиционной коалиции «Единый национальный фронт» (ЕНФ) «не было шанса на выживание». Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Протхом ало».

Отвечая на вопросы журналистов, лидер правящей партии отметил, что основной причиной нежизнеспособности оппозиционного альянса является полное отсутствие у него «принципов и идеалов». Обайдул Кадер также выразил удовлетворенность ростом популярности «Авами лиг» в обществе, показателем чего является рост числа кандидатов на зарезервированные места в парламенте. Лидер «Авами лиг» подчеркнул, что при распределении мест приоритет будет отдан «наиболее лояльным партийным активистам».

Напомним, что 30 декабря 2018 года в Бангладеш состоялись всеобщие парламентские выборы. По результатам голосования правящая партия «Авами лиг» смогла не только удержаться у власти, но и повысить долю своих депутатов с 70% до 86%. Всего в парламенте Бангладеш 350 мест, 50 из которых зарезервированы за женщинами и распределяются пропорционально между фракциями политических партий.