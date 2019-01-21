Индийский общественный деятель проведет голодовку против «диктатуры» Моди

Нью-Дели, , 17:14 — REGNUM Индийский общественный деятель Анна Хазаре объявит с 30 января голодовку в качестве протеста против «диктатуры» Нарендры Моди. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Причиной новой антиправительственной демонстрации Анны Хазаре стало «бездействие правительства на антикоррупционном направлении». Общественный деятель подчеркнул, что «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) не оправдала возложенных на нее надежд населения и за почти пять лет своего правления так и не создала специализированного органа по борьбе с коррупцией. Анна Хазаре заявил, что Нарендра Моди отказывается соблюдать решения конституционных органов Индии и тем самым «планомерно ведет страну к диктатуре».

Анна Хазаре сыграл ключевую роль в антикоррупционном движении 2011 года. В 2013 году на фоне растущих общественных волнений парламент Индии принял антикоррупционный закон, в рамках которого правительство должно было создать специализированные ведомства по борьбе с коррупцией. Тем не менее, к настоящему времени положения данного закона исполнены не были.