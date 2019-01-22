Правящая партия Индии: меньшинства в безопасности, пока у власти Моди

Нью-Дели, , 12:42 — REGNUM Официальный представитель правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Шахнаваз Хусейн заявил, что этнические и религиозные меньшинства Индии в безопасности, пока у власти находится премьер-министр Нарендра Моди. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Отвечая на вопросы журналистов, Шахнаваз Хусейн отметил, что в годы правления оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) руководство страны не смогло даже «выступить от имени» меньшинств. Представитель БДП подчеркнул, что его партия «работает во благо данной категории населения». Он заявил, что с 2014 года, когда «Индийская народная партия» пришла к власти, число антиправительственных восстаний и демонстраций находится на рекордно низком уровне.

Шахнаваз Хусейн также окрестил большую оппозиционную коалицию и ее демонстрацию в Калькутте «большой ложью». Представитель БДП подчеркнул, что население страны желает, чтобы Нарендра Моди остался премьер-министром.