Глава МИД Франции примет участие в национальном совете по делам Европы

Париж, , 12:52 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан примет участие в национальном совете по делам Европы в Брюсселе 21 января 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В ходе встречи главы МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) обсудят проблему дезинформации, развитие отношений ЕС с Лигой арабских государств, развитие двусторонних отношений между ЕС и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), кризис в Венесуэле и последние события в Республике Конго.

В МИД Франции сообщили, что в Брюсселе стороны затронут вопросы реализации внешних аспектов плана действий по дезинформации, принятого комиссией и европейской службой внешних действий 5 декабря 2018 года и одобренного Европейским советом 13−14 декабря 2018 года. Франция будет стремиться к тому, чтобы этот план был введен в практику как можно быстрее, особенно с учетом выборов в Европарламент в мае 2019 года.

Известно, что министры подготовят министерскую встречу между Европейским союзом и Лигой арабских государств, которая состоится 4 февраля 2019 года, и первый совместный саммит состоится в Египте 24 и 25 февраля 2019 года для укрепления сотрудничества между двумя организациями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В МИД Франции также заявили, что Париж будет выступать за укрепление отношений ЕС — АСЕАН на уровне стратегического партнерства, чтобы придать новый импульс сотрудничеству между организациями, в частности, по вопросам безопасности в Азии.

Сообщается также, что в Брюсселе министры обсудят политический и гуманитарный кризис в Венесуэле, включая создание контактной группы для содействия возобновлению политического диалога между правительством и оппозицией в стране.

Кроме того, в национальном совете по делам Европы стороны рассмотрят последние события в Республике Конго после публикации результатов выборов, состоявшихся в стране 30 декабря 2018 года.

Напомним, национальный совет по делам Европы был создан в 2009 году. Совет собирается раз в месяц и состоит из министров иностранных дел всех государств-членов ЕС.