Индия отрицает обвинения в вытеснении беженцев рохинджа в Бангладеш

Нью-Дели, , 13:12 — REGNUM Командование пограничных войск Индии отрицает обвинения в вытеснении беженцев рохинджа с индийской территории в Бангладеш. Об этом 20 января сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

По официальному заявлению руководства Бангладеш, пограничным подразделениям удалось задержать 31 беженца рохинджа на нейтральной полосе вдоль бангладешско-индийской границы. Сообщается, что задержанные пришли со стороны Индии, в связи с чем Бангладеш обвинила пограничные подразделения в индийском штате Трипура в преднамеренном вытеснении беженцев на территории соседних стран.

Официальный представитель пограничных войск Индии подчеркнул, что пограничные подразделения не обнаружили никаких следов незаконного пересечения границы. Индийская сторона настаивает, что инцидент является «провокацией» в рамках некого «стратегического плана», разработанного руководством Бангладеш.