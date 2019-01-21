Понедельник, 21 Января 2019 года
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Индия отрицает обвинения в вытеснении беженцев рохинджа в Бангладеш

Политика

По сообщению пограничных войск Индии, инцидент является «провокацией» в рамках некого «стратегического плана», разработанного руководством Бангладеш

Нью-Дели, 21 января 2019, 13:12 — REGNUM  Командование пограничных войск Индии отрицает обвинения в вытеснении беженцев рохинджа с индийской территории в Бангладеш. Об этом 20 января сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

По официальному заявлению руководства Бангладеш, пограничным подразделениям удалось задержать 31 беженца рохинджа на нейтральной полосе вдоль бангладешско-индийской границы. Сообщается, что задержанные пришли со стороны Индии, в связи с чем Бангладеш обвинила пограничные подразделения в индийском штате Трипура в преднамеренном вытеснении беженцев на территории соседних стран.

Официальный представитель пограничных войск Индии подчеркнул, что пограничные подразделения не обнаружили никаких следов незаконного пересечения границы. Индийская сторона настаивает, что инцидент является «провокацией» в рамках некого «стратегического плана», разработанного руководством Бангладеш.

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Зарубежная хроника
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