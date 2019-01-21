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Премьер-министр Пакистана: «Я займусь реформированием полиции Панджаба»

Политика

Премьер-министр отреагировал на жестокое убийство четырех человек

Исламабад, 21 января 2019, 12:49 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал реформировать правоохранительные службы Панджаба, сообщает 21 января Geo TV.

Причиной подобного решения стал недавний инцидент, в ходе которого полиция региона убила четырех человек во время перестрелки. Среди погибших были две женщины.

«Горе и гнев народа Пакистана понятны. Я заверяю нацию, что после того, как вернусь из Катара сделаю все, чтобы виновные понесли серьезные наказания. Также я займусь реформированием полиции Панджаба», — отметил Имран Хан на своей странице в Twitter.

Напомним, в субботу 19 января правоохранительные службы провинции Панджаб убили четырех человек, включая трех членов одной семьи. Силовики утверждали, что ликвидировали террористов, пытавшихся оказать сопротивление, однако данные заявления были опровергнуты очевидцами.

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