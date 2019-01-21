Премьер-министр Пакистана: «Я займусь реформированием полиции Панджаба»

Исламабад, , 12:49 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал реформировать правоохранительные службы Панджаба, сообщает 21 января Geo TV.

Причиной подобного решения стал недавний инцидент, в ходе которого полиция региона убила четырех человек во время перестрелки. Среди погибших были две женщины.

«Горе и гнев народа Пакистана понятны. Я заверяю нацию, что после того, как вернусь из Катара сделаю все, чтобы виновные понесли серьезные наказания. Также я займусь реформированием полиции Панджаба», — отметил Имран Хан на своей странице в Twitter.

Напомним, в субботу 19 января правоохранительные службы провинции Панджаб убили четырех человек, включая трех членов одной семьи. Силовики утверждали, что ликвидировали террористов, пытавшихся оказать сопротивление, однако данные заявления были опровергнуты очевидцами.

Читайте ранее в этом сюжете: Пакистанская мусульманская Лига предлагает создать провинцию Южный Панджаб