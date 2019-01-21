Лидер оппозиции Индии и партия Джаркханда создали союз накануне выборов

Нью-Дели, , 23:19 — REGNUM Ведущая оппозиционная партия Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) смогла заполучить еще одного союзника накануне всеобщих парламентских выборов. По сообщению индийского новостного издания «Наводая таймс», ИНК сформировал альянс с региональной партией штата Джаркханд «Фронт освобождения Джаркханда» («Джаркханд мукти морча» или ДММ).

Председатель ДММ Хемант Сорен заявил, что «Фронт освобождения Джаркханда» выступит на грядущих парламентских выборах под руководством Рахула Ганди, лидера ИНК. Хемант Сорен подчеркнул, что «готов поступиться своими частными интересами» ради победы над правящей «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП). Он также отметил, что девизом ДММ является фраза «Победим БДП — спасем страну».

Отметим, что в рамках соглашения о создании альянса «Индийский национальный конгресс» выступит под руководством «Фронта освобождения Джаркханда» на выборах в законодательное собрание штата Джаркханд, которые пройдут в декабре 2019 года. В данный момент у власти в данном штате находится БДП. Напомним, что всеобщие парламентские выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.